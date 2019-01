“Wie burgerlijk ongehoorzaam is, moet gevolgen met trots dragen” Spijbelen voor het klimaat: directie HHC neemt maatregelen Jasmijn Van Raemdonck

23 januari 2019

12u03 0 Tervuren De klimaatspijbelaars plannen donderdag voor de derde week op rij naar Brussel te trekken. In het Heilig Hart College Tervuren hanteert de directie daarom vanaf nu een spijbelbeleid: leerlingen die nog onwettig afwezig zijn, zullen de gevolgen moeten dragen.

Zo’n 150 tot 200 leerlingen van het HHC zakten vorige week donderdag af naar Brussel. De directie van het HHC benadrukt dat zij sympathie heeft voor het initiatief en het ecologisch engagement van de leerlingen. Toch vindt ze dat de leerlingen zich ook bewust moeten zijn van de gevolgen van hun daden. Vanaf deze week kunnen ze zich verwachten aan een 0 voor overhoringen en taken die op donderdag plaatsvinden. “Wij willen met de school het spel constructief meespelen. Wie burgerlijk ongehoorzaam is, moet de gevolgen met trots dragen”, vindt directeur Stan Catteau.

Werkgroep

De school hoopt dat het engagement van de leerlingen niet alleen bij woorden blijft. “Wij willen dat de leerlingen het engagement dat ze verkondigen op straat ook op school uitdragen. Wij roepen de spijbelaars op om zich aan te sluiten bij de werkgroep Milieu Op School (MOS).” In de werkgroep kunnen de leerlingen samen met enkele geëngageerde leerkrachten rond de tafel zitten en zelf voorstellen doen om de school ecologisch te maken. Volgens de directie is er namelijk nog steeds te veel afval op school. “Fruitafval, verpakkingen van koeken, uitgerolde toiletrollen en plastic flesjes vinden we elke dag op onze plaatsen terug”. De directie wijst op de gedeelde verantwoordelijkheid om de school netjes te houden.

Geen begeleiding

De school wil het initiatief om te spijbelen voor het klimaat overlaten aan de leerlingen zelf en heeft daarom beslist hen niet te begeleiden naar de wekelijkse klimaatmarsen. “Als we het initiatief met de school overnemen door de leerlingen samen met de leerkrachten naar Brussel te laten gaan, is het geen initiatief van de scholieren meer”, aldus Catteau. Het HHC staat wel volledig achter het groene engagement op school en buiten de schooluren en roept alle leerlingen op om aanstaande zondag massaal deel te nemen aan de klimaatmars door Brussel.