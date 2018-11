"We tonen kolonialisme nu ook door Afrikaanse ogen" Welkom in Vlaams-Brabant Redactie

24 november 2018

09u01 0 Tervuren Het borstbeeld van Leopold II op het binnenplein verdween in een kist naar een opslagplaats. En daarmee ook de bedenkelijke titel van 'laatste koloniale museum ter wereld'. Voor directeur Guido Gryseels was de renovatie van het AfricaMuseum in Tervuren een levenswerk. Na de opening op 8 december gaat hij met pensioen.

Guido Gryseels had er al een carrière in Afrika als economisch adviseur en onderzoeker opzitten, toen hij op 1 augustus 2001 werd aangesteld als directeur van het wereldberoemde Koninklijke museum voor Midden-Africa. Toen al was duidelijk dat het museum hopeloos verouderd was. "Als je ergens nieuw komt, stippel je een visie uit voor de toekomst. Al snel bleek dat de eerste prioriteit de renovatie van het museum moest zijn."

Het museum werd gebouwd in opdracht van Leopold II als een ode aan 'zijn' Congo. Terwijl zijn bewind er verschrikkelijk was, toch?

"Onze permanente tentoonstelling was al sinds de jaren 1950 niet meer veranderd, al van voor de dekolonisatie van Congo. In de internationale pers werden we genoemd als het laatste koloniale museum ter wereld. Het gebouw zelf is in een koloniale stijl gebouwd als één groot eerbetoon aan Leopold II. Zijn anagram komt 45 keer voor in het gebouw. De beelden in de rotonde hebben titels als 'België brengt de beschaving naar Congo' en 'België brengt de rechtvaardigheid naar Congo'. In de zalen vind je quotes van Leopold II en Albert I die kolonisatie rechtvaardigen als een missie van beschaving, dat licht bracht waar duisternis was."

Die bezwarende beelden en quotes zijn er nog steeds. Waarom niet gewoon alle verwijzingen naar de kolonisatie wegnemen?

"Dat was inderdaad een stem in het debat, dat het museum maar beter zou sluiten en dat alle objecten best zouden teruggestuurd worden naar Afrika. En dat Leopold II openlijk als massamoordenaar zou worden voorgesteld. Maar je hebt ook andere stemmen. Van de nazaten van de Belgen die in Congo hebben gewerkt. Ook van de artsen en leraren die 25 jaar het beste van zichzelf hebben gegeven in de brousse, kinderen hebben gevaccineerd, vrouwen helpen bevallen, medische centra hebben gebouwd. Je kan niet zeggen dat dat allemaal uitbuiters en racisten waren."

"Maar we nemen wel heel duidelijk afstand van het kolonialisme als bestuursvorm. Die was gebaseerd op militaire bezetting, vaak met een racistisch bestuur, gesteund op geweld en uitbuiting van het land. Nog erger was de periode van Congo-Vrijstaat (1885-1908), toen Congo voor grote delen het privébezit was van koning Leopold II. Een tijd van extreem geweld en uitbuiting. Hele dorpen werden in brand gestoken, omdat er niet genoeg rubber werd geproduceerd. Ziekte en ontbering eisten enorm veel mensenlevens, en het aantal geboorten daalde heel sterk."

Krijg je als bezoeker ook dat pijnlijke verhaal te horen?

"We vertellen de geschiedenis van Centraal-Afrika, ook dat van de koloniale tijd. Vanuit het perspectief van de Afrikaanse bevolking. De zalen met een zware koloniale stempel krijgen tegengewicht in de vorm van hedendaagse kunst. Zoals de memoriezaal met de namen van 1.600 Belgen die zijn gestorven tijdens Congo-Vrijstaat aan de muur. Er was geen enkele verwijzing naar de honderdduizenden Congolese slachtoffers. Dus hebben we aan de Afrikaanse kunstenaar Freddy Tsimba gevraagd een kunstwerk te maken dat aan hen herinnert."

"De hele permanente tentoonstelling werd vernieuwd. We brengen het verhaal van het hedendaags Afrika, van het dagelijkse leven, van de rituelen en ceremoniën, de taal en muziek. Maar ook van de paradox van de rijkdommen: we tonen hoe rijk Congo is op gebied van water, visvangst, landbouw, bossen, mineralen, human resources en creativiteit. En toch is Congo zo arm, hoe kan dat? Ook de diaspora, de Congolezen die hier wonen, hebben hun eigen zaal waarin ze hun eigen geschiedenis vertellen."

Aan de buitenzijde zie je er niet veel van, maar ondergronds kreeg het museum een indrukwekkende uitbreiding van toparchitect Stéphane Beel.

"Om ruimte te maken kwam er een nieuw, glazen onthaalpaviljoen op respectabele afstand van het museum. Dat is verbonden met het museumgebouw via een ondergrondse galerij. Het resultaat is een museum dat twee keer zo groot is als vroeger, met 11.000 vierkante meter publieksoppervlakte en uitgerust met QR-codes en audiovisuele media. Alles wat een modern museum vraagt."

Wat is uw favoriete object in het museum?

"Het spreekwoordenkoord heeft me altijd gefascineerd. Dat is een koord dat allerlei kleine objecten verbindt. Het koord hangt bij de Lega-volkeren in Congo op het marktplein en wordt gebruikt om kinderen te leren debatteren. Bij elk voorwerp hoort een spreekwoord. De kinderen moeten raden welk spreekwoord en gaan daarover in debat met de ouderen."

"Ook de kookdeksels in bepaalde streken van Congo vind ik fascinerend. Als de man 's avonds thuiskomt en er ligt een speciaal kookdeksel op de kookpot, dan betekent dit dat er iets op de lever ligt van de vrouw. Pas als de vrouw vindt dat alles besproken werd, gaat het deksel van de pot en kan er gegeten worden."

De federale regering keurde de renovatieplannen in 2006 goed. Waarom duurde het dan nog 12 jaar?

"In 2006 konden we beginnen aan het masterplan, dan volgde er een gedetailleerd plan. En toen dat op tafel lag, volgden er een paar regeringscrisissen. Een land zonder regering kan geen grote aanbestedingen doen. Daarom konden we pas eind 2013 met de werken starten. Ik was niet van plan zo lang directeur te blijven, maar ik wilde halfweg de bouwwerken niet vertrekken. Na de opening geniet ik nog een paar maanden van het nieuwe museum en dan ga ik officieel met pensioen."

Geloof je zelf in de toekomst van Afrika? Ook als je de Afrikaanse (trans)migranten aan het Brusselse Noordstation ziet?

"Die stroom is tijdelijk. Er is geen Afrikaan die naar hier komt uit vrije wil omdat hij het leven hier leuker vindt dan ginder. Het liefst blijft hij bij zijn eigen cultuur, zijn eigen familie. Maar als je een dollar per dag verdient, is de lokroep van het Westen wel heel sterk. Toch is Afrika het continent van de toekomst. We gaan stilaan naar een miljard mensen in Afrika, in vergelijking met 400 miljoen Europeanen. Over 20 jaar zal 40 procent van de wereldbevolking in Afrika wonen. De problemen komen van bovenaf, van het bestuur. Ik zie landen de goede weg op gaan en dan is er weer een militaire dictatuur die alles een paar jaar achteruit zet. Kijk naar Ethiopië en Zimbabwe. Andere landen zijn de goede weg op: Ghana, Senegal, Kenia, Tanzania. Al blijven hun uitdagingen groot. Er zijn veel investeringen nodig, maar de jonge Afrikaan van vandaag is opgeleid, dynamisch en heeft ondernemingszin. Maar ze moeten hun eigen weg zoeken."