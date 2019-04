(Gewezen) Tervurenaars trekken en duwen lijst nieuwe partij DierAnimal Luk Ferdinand en Constance Adonis Villalon drijvende krachten achter dierenpartij Robby Dierickx

05 april 2019

14u38 1 Tervuren Het verbieden van circussen, het sluiten van dierentuinen en een stopzetting van de vee-industrie: het zijn slechts drie van de vele programmapunten waarmee DierAnimal op 26 mei naar de kiezer trekt. In Vlaams-Brabant zijn gewezen Tervurenaar Luk Ferdinand (61) en de huidige Tervuurse Constance Adonis Villalon (34) respectievelijk lijsttrekker en lijstduwer van de lijst voor de Vlaamse verkiezingen.

In februari vorig jaar werd de nieuwe dierenpartij DierAnimal boven de doopvont gehouden. Die partij focust voornamelijk op dierenrechten en dierenwelzijn. Op 26 mei trekt DierAnimal voor het eerst naar de verkiezingen. Drijvende krachten achter de Vlaams-Brabantse lijst voor de Vlaamse verkiezingen zijn gewezen Tervurenaar Luk Ferdinand en Constance Adonis Villalon, die momenteel in Tervuren woont. Luk Ferdinand is geen onbekende in de politiek. Zo was hij in de jaren 70 medeoprichter van Agalev en stond hij in 1982 ook mee aan de wieg van Groen Tervuren. Hij was zelfs de eerste voorzitter van de lokale afdeling van Groen. Momenteel woont Luk Ferdinand in Antwerpen, maar toch is hij in Vlaams-Brabant lijsttrekker van DierAnimal.

“Ik ben dan ook een rasechte Vlaams-Brabander”, laat hij weten. “De lijstvorming was niet evident, maar we zijn er toch in geslaagd om in een maand tijd veertien kandidaten – allemaal vegetariërs en veganisten – te vinden. Vlaanderen heeft dan ook nood aan een partij voor de dieren. In de politiek gaat momenteel namelijk weinig aandacht naar de dierenrechten en het dierenwelzijn. Uiteraard focussen we niet alleen op de dieren, maar hechten we ook veel belang aan sociaal-ecologische thema’s. Op ecologisch vlak zijn we trouwens authentieker dan Groen.”

Extreme partijpunten

Het verbieden van de circussen, het sluiten van de dierentuinen, een totaal verbod op de jacht, een sluiting van de waterpretparken met zeedieren, een einde van de vee-industrie en een stopzetting van alle wedstrijden met dieren: het is slechts een greep uit de verkiezingspunten van DierAnimal. “Sommige punten zijn misschien wat extreem geformuleerd”, geeft Luk Ferdinand toe. “Zo is het onmogelijk om waterpretparken met zeedieren meteen te sluiten, want op korte termijn kan je nergens met de dolfijnen en andere dieren heen. Wel pleit ik voor een uitdoofscenario. Kweek geen nieuwe dieren meer en geef de dolfijnen die er nu al zitten een buitenbassin. Daarnaast ben ik ook tegen een directe sluiting van dierentuinen, al moet wel bekeken worden welke dieren er kunnen aarden. IJsberen horen er bijvoorbeeld niet thuis. Wel ben ik voorstander van het stopzetten van proeven en experimenten op dieren, al moet ook dit geleidelijk aan gebeuren.”

Met welke ambities trekt DierAnimal naar de kiezer? “Eerst en vooral zijn we al tevreden dat we een lijst konden samenstellen”, geeft Luk Ferdinand toe. “Ik besef dat het niet evident zal zijn om verkozen te geraken en hou dan ook rekening met het worst case scenario waarbij we niet in het Vlaams parlement geraken. Toch geef ik me op voorhand niet gewonnen en zal ik er alles aan doen om verkozen te geraken.”