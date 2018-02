"Dit wordt stilaan horrorverhaal" BUURT IS AANSLEPENDE WEGENWERKEN TERVURENLAAN MEER DAN BEU FREYA DE COSTER

20 februari 2018

02u24 0 Tervuren De aanslepende werken aan de Tervurenlaan zetten kwaad bloed bij de buurtbewoners. De plannen om zowel de Oppemlaan tijdelijk en de Albertlaan permanent tot een éénrichtingsstraat te reduceren, kan op weinig begrip rekenen. "Al het verkeer moet omrijden via kleine straatjes. Dit wordt stilaan een horrorverhaal", klinkt het bij de bewoners.

De Tervurenlaan ligt al sinds vorige zomer volledig open voor straatwerken. In maart start de laatste fase, waarbij het kruispunt met de Albertlaan en de Brusselsesteenweg heraangelegd wordt. Maar gisteren kwam daar nog een nutsvoorziening aan de Oppemstraat, ter hoogte van het Heilig Hartinstituut bovenop. Werkzaamheden die twee maanden zullen aanslepen, waarbij de Oppemstraat een éénrichtingsstraat wordt.





Inkomstenverlies

"Het is compleet onzinnig dat de twee werkzaamheden samenvallen. Elke dag staat op de Kleine Tervurenlaan een file met 30 minuten wachttijd. Voor heel wat klanten te veel moeite om naar de Carrefour te komen. Nu de Oppemstraat ook nog eens beperkt wordt, wordt mijn winkel hoe langer hoe meer onbereikbaar", zegt Nicole Van Silleghem, uitbaatster van de Carrefour Express. "Sinds de werken gestart zijn, heb ik een inkomstenverlies van 35 procent. Als zelfstandige kwam het water me al tot aan mijn lippen, nu ga ik helemaal kopje onder." Een actiecomité van buurtbewoners steunt Van Silleghem. Ze protesteren niet enkel tegen de slechte timing, ze zijn ook allesbehalve blij met de toekomstplannen die de gemeente heeft voor de Albertlaan. "Niet enkel duren de werken drie maanden langer dan voorzien, tot in juni, maar over de plannen is duidelijk niet nagedacht", zegt Joep Paemen, één van de trekkers van het comité. Zowel de Albertlaan als de Brusselsesteenweg worden haakser op de Tervurenlaan herlegd, maar vanaf dan wordt de Albertlaan permanent een éénrichtingsstraat. De auto's worden verplicht via de kleine straatjes als de Hoogvorstweg de wijk in te rijden. Straten van amper drie meter breed, die daar helemaal niet op zijn voorzien. Nu ook de Oppemstraat éénrichting wordt, zal het sluipverkeer alleen maar verergeren."





Bewuste keuze

De gemeente verdedigt haar beslissingen en verzekert dat er verbetering zal komen. "We kozen er bewust voor om de twee werkzaamheden tegelijkertijd uit te voeren. Het autoverkeer is door de werkzaamheden al gereduceerd. Daarom leek het ons beter om de nutsvoorzieningen in de Oppemstraat nu aan te pakken, in plaats van te wachten tot de drukte weerkeert", zegt schepen van Mobiliteit Mark Van Roy. "Ten tweede heeft het geen zin meer om het verkeer via zowel de Brusselsesteenweg als de Albertlaan naar de wijk te sturen, twee hoofdwegen op amper vijftig meter van elkaar. Dat zorgt alleen maar voor opstopping op de Tervurenlaan." Maar het actiecomité hecht weinig belang aan die woorden. "De gemeente beweert een studie te hebben uitgevoerd, maar die zegt niets over de impact van de beslissing over Albertlaan. De gemeente heeft ons nooit geraadpleegd of fatsoenlijke tellingen en studies uitgevoerd." Het comité zit de komende dagen aan tafel met de gemeente om een oplossing te zoeken.