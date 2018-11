Zware hinder op E40 van Brussel naar Gent na ongeval: rijbaan opnieuw vrij Tom Vierendeels

15 november 2018

18u44

Bron: Eigen berichtgeving, Belga 6 Ternat Het verkeer op de E40 loopt vanavond moeilijk na een ongeval ter hoogte van Ternat. Een grote bestelwagen en een kleine bestelwagen botsten rond 16.15 uur tegen elkaar. Er vielen drie lichtgewonden. Sinds 18.10 uur is de rijbaan opnieuw vrijgemaakt.

Drie rijstroken raakten versperd, waardoor het verkeer lange tijd stil stond. Automobilisten houden wel best nog rekening met gevolgvertragingen. Het ongeval gebeurde rond 16.15 uur ter hoogte van de oprit richting Gent. De bestelwagen reed op de snelweg maar kwam door een nog onbekende reden op de oprit zelf terecht. Daar reed het voertuig achteraan vol in op een kleine vrachtwagen. De bestelwagen werd tot tegen de middenberm geslingerd en draaide rond de as.

Minstens een van de inzittenden diende bevrijd te worden door de brandweer. De bestuurder en twee passagiers werden met lichte verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis. De chauffeur van de vrachtwagen bleef ongedeerd.

Het verkeer moest langs de oprit. De filewachttijd liep op tot meer dan een uur. In de andere richting ontstond een kijkfile. De takeling werd rond 17.20 uur aangevat.



Het Verkeerscentrum raadt mensen die van Brussel naar Gent moeten rijden, aan om via de A12, de N16 en de E17 te gaan. Automobilisten die van Gent naar Hasselt rijden, doen dat best via Antwerpen.

Geen pretje voor de pendelaars die nu van Brussel naar Gent moeten. Op #E40 in Ternat is er maar 1 rijstrook beschikbaar nadat daar een bestelwagen tegen de middenberm is gereden. Aanschuiven vanop de Brusselse ring! Hoge wachttijd in die file! pic.twitter.com/wKxgwjxRBY Peter Bruyninckx(@ PeterBruyninckx) link