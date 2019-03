Zit hele streek binnenkort zonder zwembad? Renovatiewerken aan dat van Ternat blijven aanslepen en zwembad Liedekerke gaat vanaf 23 april ook dicht voor herstellingen Wim De Smet

08 maart 2019

15u00 0 Ternat Het gemeentelijk zwembad van Ternat heropent ten vroegste op 22 april opnieuw de deuren. Haalt de gemeente die deadline niet, dan dreigt de hele regio zonder zwembad te zitten. Het zwembad van buurgemeente Liedekerke gaat vanaf 23 april ook dicht voor herstellingswerken.

Het sportcentrum in de Van Cauwelaertstraat in Ternat ging eind 2016 dicht voor grondige renovatiewerken. Het hele gebouw werd ontmanteld en zowel de cafetaria, de sporthal, de kleedkamers en de bijhorende administratieve lokalen werden vernieuwd. De inkomhal en zaal voor nevensporten wisselden van plaats. De renovatie werd oorspronkelijk geraamd op 5,2 miljoen euro maar tijdens de werkzaamheden werd de aannemer met een dozijn problemen geconfronteerd waardoor de kostprijs intussen is opgelopen tot 7 miljoen euro.

Dak ingestort en filters vol zand

De sportzaal opende drie maanden geleden al de deuren maar de vernieuwing van het zwembad verloopt problematischer. Het onderdak van de zwembadvleugel moest verwijderd worden nadat het gedeeltelijk was ingestort. De heropening, die normaal op 17 februari plaatsvond, werd uitgesteld omdat de waterfilters vol zand bleken te zitten. De nieuwe deadline voor de heropening werd nu vastgelegd op 22 april. “Het zand in de filters was versteend en de pompen functioneerden daardoor niet meer”, zegt schepen van Sport Timo Schoukens (Voor Ternat). “De pompen bleken uiteindelijk ook onvoldoende krachtig te zijn. Daarom hebben we nu nieuwe pompen op maat laten maken. En ook het buizenwerk wordt vernieuwd.”

Door die bijkomende werken kan het zwembad ook deze maand nog niet openen. “We hangen vast aan een leveringstermijn van vijf tot zes weken”, zegt Schoukens. “En als we alle materiaal hebben, moeten we ook nog een week bijtellen om de feitelijke installatie te voltooien. Als alles goed gaat, dan kunnen we op 22 april heropenen.”

Het is een doemscenario waar we niet aan willen denken. Onze burgemeester heeft al contact opgenomen met de collega’s in Liedekerke. Mocht ons zwembad toch niet op tijd klaar zijn, dan hopen we dat ze daar de herstellingswerken nog een beetje kunnen uitstellen. Maar wij rekenen erop dat op 22 april hier alles in orde is Timo Schoukens

Is het Ternatse zwembad niet op tijd klaar, dan dreigen watersporters het moeilijk te krijgen. Vanaf 23 april gaat ook het gemeentelijk zwembad in Liedekerke dicht voor herstellingswerken. Wie nog een baantje wil trekken, moet dan naar Asse, Dilbeek, Ninove of Halle rijden. “Maar dat is een doemscenario waar we niet willen aan denken”, zegt Timo Schoukens. “Onze burgemeester heeft al contact opgenomen met de collega’s in Liedekerke. Mocht ons zwembad toch niet op tijd klaar zijn, dan hopen we dat Liedekerke de herstellingswerken nog een beetje kan uitstellen. Maar wij rekenen er op dat 22 april alles in orde is.”

Cafetaria

De vernieuwde cafetaria is intussen, net als de sportzaal, intussen geopend. Uitbater Patrick Hosten (53) hoopt dat het cliënteel van vroeger opnieuw de weg naar zijn zaak vindt. “De officiële opening van onze Koffietaria, de nieuwe naam, staat gepland voor eind deze maand”, vertelt Patrick. “Intussen moeten we ons nog wat behelpen. Ik heb nog geen stromend water, dus gebruik ik nu een reservetoog en tuinslangen om de afwasbak te vullen. Maar alles zal nu wel snel goed komen.”