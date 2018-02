Woning onbewoonbaar na brand in slaapkamer 26 februari 2018

02u24 0

In de Massestraat is vrijdagavond brand uitgebroken in een woning. De bewoonster kon zichzelf tijdig in veiligheid brengen, nadat ze glas had horen breken en vervolgens de rook zag hangen op de bovenverdieping. De opgeroepen brandweer kon niet verhinderen dat de slaapkamer in vlammen opging. De rest van het huis hing vol rook, waardoor het onbewoonbaar verklaard werd. De oorzaak wordt nog onderzocht, maar vermoedelijk gaat het om een uit de hand gelopen schouwbrand. De bewoonster, die ongedeerd bleef, kan terecht bij familie. (TVP)