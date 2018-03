Woning in Processiestraat brandt uit 23 maart 2018

02u46 0 Ternat In de Processiestraat is gisteravond een driegevelwoning volledig in vlammen opgegaan.

De brand werd kort voor 18 uur opgemerkt. "Ik was net mijn hond aan het uitlaten, toen een buurvrouw me belde met de melding dat er heel wat rookontwikkeling in de straat was", vertelt de buurvrouw van de getroffen bewoner. "Ik keerde meteen terug, de hulpdiensten waren reeds verwittigd. Maar in een mum van tijd stond de volledige woning in lichterlaaie."





Ploegen van brandweerzone Vlaams-Brabant West snelden ter plaatse en konden overslag vermijden. Het getroffen huis, waarvan de bewoner niet thuis was, brandde wel volledig uit. En door rookschade moesten de bewoonsters van het aanpalende huis tijdelijk elders onderdak zoeken. De oorzaak van de brand kon gisteren nog niet achterhaald worden.





(TVP)