Wijkteams politie rijden groen

De agenten maken kennis met hun wagens. Ternat De wijkinspecteurs van Roosdaal, Liedekerke en Ternat zullen voortaan gebruik kunnen maken van drie gloednieuwe hybride voertuigen. Het gaat om de Hyundai Ioniq, die de ecologische voetafdruk van de zone kleiner moet maken.

"Duurzaamheid en ecologie maken nu eenmaal deel uit van een goed, hedendaags bestuur", klinkt het bij de politiezone TARL. "Maar ook ergonomie is belangrijk wanneer het om dienstvoertuigen gaat - deze nieuwe wagens zijn relatief ruim. Dat is ook nodig, want door de terreurdreiging moeten agenten op het terrein altijd hun wapengordel en kogelwerende vest dragen."





De totale kostprijs van de aankoop bedraagt net geen 82.000 euro. Later deze maand zal het Affligemse wijkteam ook nog een Volkswagen Golf in gebruik nemen. Ook dat is een aankoop met een ecologische stempel, want de auto zal op aardgas rijden. Voor die brandstof werd gekozen omdat de politie in Affligem gebruik mag maken van de CNG-installatie van de gemeente.





In september van vorig jaar werd op de politieraad ook nog een budget opgemaakt voor de aankoop van een Volkswagen Passat voor de interventiedienst. (TVP)