Werkzaamheden op E40 zijn voorbij 03 juli 2018

De werkzaamheden op de E40 tussen Ternat en Affligem zijn afgelopen. Vanaf morgen wordt de autosnelweg in beide rijrichtingen weer helemaal vrijgemaakt. Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) voerde gedurende een maand werken uit. In beide rijrichtingen werden nieuwe betonnen veiligheidsstootbanden geplaatst over een afstand van 16 kilometer. Ook de rechterrijstrook en de pechstrook in de richting van Gent werd heraangelegd. In totaal werd 15.338 vierkante meter beton opgebroken en heraangelegd. (WDS)