Werkstraf voor stelende kattenvriend WHW

20 november 2018

15u32 0 Ternat Een twintiger uit Ternat is veroordeeld tot een werkstraf van 75 uur voor winkeldiefstal. Hij ging onder meer in het lokale Aldi-filiaal aan de haal met kattenvoer.

“Ik hou heel hard van mijn kat”, had de man vorige maand nog gesteld in de rechtbank. Daarom had de twintiger op 24 augustus ook een pak kattenvoer in zijn zakken gestopt. Maar blijkbaar hield hij ook genoeg van zichzelf, want hij ging ook aan de haal met gerookte zalm en sigaretten. Een winkeldetective betrapte hem en zette de achtervolging in, waarna de beklaagde tegen de grond gewerkt werd. De jongeman verklaarde dat hij gestolen had omdat hij honger had. “Ik moet rondkomen met 40 tot 60 euro per week”, klonk het. “Dat is echt niet gemakkelijk.”