WASDAT-pas laat kinderen nieuwe hobby's ontdekken 26 januari 2018

02u34 0

Kinderen die graag nieuwe activiteiten of hobby's ontdekken, kunnen vanaf 31 januari een beroep doen op de WASDAT-pas. De pas is een initiatief van de dienst Vrije Tijd en laat kinderen van 6 tot 10 jaar wekelijks kennis maken met sport, spel, digitale snufjes, muziek en nog veel meer.





"Kinderen hebben het soms moeilijk om een hobby te kiezen en willen proeven van allerlei activiteiten", zegt schepen Rutger Belsack (LVB). "Daarom bieden we hen wekelijks, op woensdag, een ruim aanbod waarbij ze kunnen kiezen tussen dans, muziek, gamen, kunstschilderen, lasertag, wielrennen, volleybal, skaten of hockey. Met de pas kan je ook eenmalig gaan zwemmen in het zwembad van Liedekerke."





Lokale verenigingen en gemeentediensten werken mee aan de WASDAT-pas. Zo wordt voor de muziek-activiteit samengewerkt met Musate, terwijl het dansen en de lasertag aangeleerd wordt in jeugdclub Puls.





De WASDAT-pas kost 25 euro en verleent meteen toegang tot alle activiteiten. Meer info op www.ternat.be/sport-wasdatpas.html. (WDS)