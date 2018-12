Warmste Week in bib lokt 645 bezoekers WDS

26 december 2018

15u45 0 Ternat De Warmste Week-actie van de bibliotheek in Ternat lokte maar liefst 645 bezoekers.

Het was reeds het tweede jaar op rij dat de bib een actie organiseerde voor de Warmste Week. De bibliotheek opende zaterdag vanaf 9 uur ’s ochtends de deuren en verzamelde zo maar liefst 500 euro ten voordele van Wablieft, het centrum voor duidelijke taal. Bezoekers waren ook enthousiast over het voorleesontbijt, de kindergrime, tweetalige voorleesfeestjes, knutselen, games en gezelschapsspelletjes.

“Het was onze bedoeling om van de bib een echte huiskamer te maken en daar zijn we in geslaagd”, meldt bibliothecaris Hilke Arijs. “Bovendien konden we ruim de tijd maken om onze bezoekers onze projecten zoals Thuis in Taal voor te stellen en onze werking rond gamegeletterheid en mediawijsheid uit te leggen.”