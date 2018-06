Wammekse Feesten lokken meer dan 10.000 bezoekers 04 juni 2018

02u31 0 Ternat De tienjaarlijkse Wammekse Feesten lokten het voorbije weekend meer dan 10.000 mensen naar het dorpscentrum van Wambeek.

De festiviteiten begonnen al op vrijdagavond met een Rock Rally. Op zaterdag stond een schlageravond op het programma die vlotjes 2.500 bezoekers wist te overtuigen. De top-act Christoff moest op het laatste moment afzeggen en kwam dan maar gisteravond langs. Op zaterdagavond werd Christoff vervangen door Dennie Christian.





Maar de absolute blikvanger van de Wammekse Feesten is steevast de folkloristische stoet die zondagnamiddag door het dorp trok. Bijna 600 figuranten toonden tijdens de optocht het Wambeek van goed 100 jaar geleden, tijdens de Eerste Wereldoorlog. Inwoners van de zeven wijken van het dorp speelden zelf de hoofdrol in dit scenario. Zo werd onder meer het leven van soldaat Frans Schoonjans verteld, een jonge kerel uit Wambeek die de oorlog niet overleefde.





De stoet vertrok rond 15 uur in de Heidestraat maar liep onderweg flink wat vertraging op door een panne aan een van de tractoren.





De festiviteiten werden gisteravond laat afgesloten met optredens van onder andere Nicky Jones en Christoff. (WDS)