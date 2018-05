Wammekse Feesten laten oorlog herleven FOLKLORISTISCHE STOET HOOGTEPUNT BIJ TIENJAARLIJKS EVENEMENT WIM DE SMET

01 juni 2018

02u28 0 Ternat Het gebeurt maar eens om de 10 jaar maar volgend weekend is het weer zover: dan vieren de inwoners van Wambeek voor de vijfde keer hun 'Wammekse Feesten'. Blikvanger is ook dit jaar een folkloristische stoet met 500 figuranten die het dorp terugbrengt naar 100 jaar geleden.

Het organisatiecomité, onder leiding van Luc Sergooris, is trots op het nieuwe programma voor de Wammekse Feesten. Gisteren werd er geopend met een seniorennamiddag en vandaag gaat de Rock Rally van start in de feesttent in de Pol De Montstraat. "Het gaat om de drie finalisten van de Rock Rally die eerder door muziekcenter Noise Gate in Ternat werd georganiseerd", vertelt Luc Sergooris. "De strijd gaat tussen Eleven-o-seven, Feathers Eve en Sustain. Nadien treden er dj's op."





Op zaterdag wordt de gedenksteen voor schrijver-dichter Pol De Mont ingehuldigd. In de namiddag is er 'Vanalleswammeks' met onder meer een initiatie boogschieten, huifkartochten naar de watermolen van Klapscheut en een roofvogelshow. 's Avonds is er de Schlageravond met optredens van Laura Lynn, De Romeo's en Christoff & Lyndsay. "Maar het hoogtepunt vindt op zondag plaats", pikt de voorzitter in. "Dan is er om 10 uur een retro-hoogmis in het Latijn. We keren terug naar het jaar 1918, wanneer de Eerste Wereldoorlog net afgelopen is. De evocatie brengt de terugkeer van de Wambeekse soldaten in beeld."





"In de namiddag volgt dan de folkloristische stoet waarbij de verschillende wijken van Wambeek elk een thema op zich nemen. Zo tonen de inwoners van de wijk Dronkenloddersfos het Wambeek van voor de oorlog. De wijk Stenebrug toont dan weer het trouwfeest van soldaat Frans Schoonjans en ook de doop van zijn zoon. We brengen ook het afscheid van de soldaten in beeld. Vanuit Wambeek vertrokken er destijds 63 jongens naar de oorlog. 12 van hen keerden niet terug."





500 figuranten

De folkloristische stoet brengt ook het verhaal van soldaat Reus Toone maar toont tegelijk hoe het leven in een klein dorp verliep tijdens de Duitse bezetting. "Meer dan 500 figuranten stappen op. De jongste is 2 jaar en de oudste 88 jaar. De historische kledij maken we grotendeels zelf", luidt het trots.





Er wordt ook een nieuw biertje gelanceerd. Iedereen kan er kennis maken met een Goess. Die naam refereert naar baron von Goëss die in 1611 geboren werd onder de naam Jan-Frans De Troch.





De Wammekse Feesten werd voor het eerst georganiseerd in 1978. "Toen werd de actie 'Jaar van het Dorp' georganiseerd omdat er nog maar pas gedwongen fusies waren ingevoerd. De vrees bestond dat de mooie dorpstradities zouden wegebben. In die sfeer werden onze eerste Wammekse Feesten georganiseerd. We doen dit slechts eenmaal om de 10 jaar omdat het praktisch niet haalbaar is om zo'n groot evenement elk jaar te organiseren."