Vuurwerk afgelast wegens hitte MIDZOMER WAMBEEK MAAKT ZICH KLAAR VOOR FEESTEDITIE MICHIEL ELINCKX

01 augustus 2018

02u44 0 Ternat Vrijdag start de 25ste editie van Midzomer Wambeek. Op het programma staan de gekende optredens, straattheater StraPatZen en de Schuimparty. Grote afwezige op de affiche: het afsluitende vuurwerk.

Wambeek maakt zich op voor een feesteditie van de Midzomer feesten tijdens het weekend van 3, 4 en 5 augustus. De organisatie verwacht meer dan 10.000 bezoekers. Speciaal voor deze zilveren editie pakt Midzomer uit met heel wat bekende namen. Op vrijdag, tijdens de alom bekende schuimparty, geven JeBroer, DJ Lady S en tal van andere deejays het beste van zichzelf. Zaterdag wordt het feest afgetrapt door de Merchtemse coverband DUK, gevolgd door de absolute headliner Stan Van Samang. "Hij neemt een live band mee gedurende een concert van anderhalf uur", zegt mede-organisator Kevin Coppens. "Zondag start de traditionele familiedag met het mosselfestijn, gevolgd door het gratis internationaal straatspektakel StraPatZen. Deze editie moet speciaal worden. Vorig jaar was er wat spanning met de komst van rapper Boef - die zorgde voor een grote volkstoeloop. Maar dit jaar kunnen we ontspannen toeleven naar het weekend. Momenteel wordt de grote tent opgezet langs de Langestraat. De weersvoorspellingen zijn goed, we verwachten weer heel wat volk in het centrum van Wambeek."





Maar die aanhoudende hitte zorgt ook voor problemen. Iedere vijf jaar sluit Midzomer Wambeek het festival af met vuurwerk. Maar dat zal dit jaar niet doorgaan. "Na samenspraak met de brandweer hebben we besloten om het vuurwerk te annuleren", aldus Coppens. "De omliggende weides staan kurkdroog. Daarom is er gevaar dat er brand ontstaat. We willen alle risico's vermijden en hebben de raad van de brandweer opgevolgd. Het is iets te gevaarlijk."





Het komende weekend zullen de temperaturen schommelen rond 30 graden. Deze tropische temperaturen zullen meer volk op de baan lokken, maar brengt ook de nodige voorbereidingen met zich mee.





Ventilatoren

"We zijn momenteel nog aan het nakijken wat we kunnen doen om de mensen koel te houden", vertelt Coppens. "In de tent zullen er extra ventilatoren gezet worden om het fris te houden tijdens het mosselrestaurant en de schuimparty. Welke maatregelen we nemen tijdens StraPatzen weten we nog niet. Dat wordt de komende dagen overlegd met de verschillende instanties. We zijn alleszins voorbereid op de hitte. We willen dat iedereen volop kan genieten van de verschillende activiteiten."





Zoals ieder jaar pikt de organisatie enkele goede doelen uit voor een financiële steun. De opbrengst van deze editie zal gaan naar vzw Zonnelied, vzw DAIS en vzw Kruikenburg. Meer info vind je op www.midzomer.be.