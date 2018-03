Vrouwelijke fietsclub wil kaap van 60 leden halen 14 maart 2018

02u33 0

De vrouwelijke fietsclub WTC Feels opende zopas het nieuwe wielerseizoen. Meer dan 50 leden en zeven aspirant-leden daagden op voor het startschot van een 30 kilometer lange openingsrit. De dames begonnen hun dag met een ontbijtbuffet. Elke zondag zitten ze op de fiets. "We hopen dit jaar de kaap van 60 leden te halen", meldt Elsy Raemdonck. "Er wordt in twee of drie groepen gefietst. Op die manier kunnen we kiezen tussen verschillende afstanden en tempo's. Elke vrouw vanaf 18 jaar, in bezit van een koersfiets, kan zich bij ons aansluiten. Op zondag 6 mei organiseren we de familietocht Mergan Feels Good Tour met vertrek in Asse." (WDS)