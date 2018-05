Vrouw opgelicht 29 mei 2018

Een 22-jarige Nederlander riskeert 18 maanden cel voor het oplichten van een Ternatse. De vrouw kreeg begin 2017 een mail van Argenta met daarin de melding dat ze een nieuwe digipass moest aanvragen. Daarvoor moest ze op enkele links klikken waarna ze op de -zo dacht ze toch- site van Argenta terechtkwam. Daar voltooide ze de aanvraag na eerst enkele bankgegevens te hebben ingegeven. Even later ontving ze een telefoontje van een echte medewerker van Argenta met de vraag of het klopte dat ze 8.161 euro had overgeschreven naar een Nederlands rekeningnummer. Onderzoek bracht de speurders bij Esteban D. waarna hij gedagvaard werd. "Ik weet hier echt niets van", verdedigde hij zichzelf. Uitspraak op 25 juni. (WHW)