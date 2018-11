Vrijwilligers Natuurpunt aan de slag in natuurgebied Verkensmeers WDS

25 november 2018

Vrijwilligers van Natuurpunt en enkele pas opgeleide natuurgidsen hielden zopas een grote snoeiactie in het natuurgebied Verkensmeers in Ternat. Natuurpunt verwierf het perceel grond vijf jaar geleden. “We hebben toen enkele populieren gerooid en er elsen, olmen en eiken in de plaats gezet”, vertelt Serge Van Cleynenbreugel van Natuurpunt. “Maar de voorbije jaren werd dit gebied een beetje verwaarloosd. Daarom was het hoog tijd om in te grijpen.”

De vrijwilligers maaiden de vlinderhaag zodat de bloemrijke kruiden een kans krijgen om opnieuw volop te bloeien en extra bijen aan te trekken. “Tegelijk hebben we ook een soort parcours aangelegd om het beheer gemakkelijker te maken”, luidt het. “We hebben de pas aangeplante boompjes ook ondersteund en beter beschermd tegen de reeën want zij smullen graag van die takken.”