Voortvluchtige man opgepakt in Statiestraat Verdachte moest nog 18 maanden celstraf uitzitten Tom Vierendeels

20 november 2018

13u14 0 Ternat Inspecteurs van de lokale politie hebben een geseinde man opgepakt na een tip van een alerte inwoner.

De arrestatie dateert van afgelopen vrijdag, maar werd nu pas bekendgemaakt. Een alerte man merkte toen op hoe twee mannen herhaaldelijk tussen het station en de Markt in de Statiestraat reden op verschillende fietsen. Hij belde de politie, die het duo kon onderscheppen.

De twee bleken geen geldige identiteitskaart te kunnen voorleggen, en werden meegenomen naar het commissariaat voor verdere controle. Daar kwam aan het licht dat één van hen geseind stond omdat hij nog een celstraf van achttien maanden moest uitzitten. Op vraag van het parket Halle-Vilvoorde werd hij overgebracht naar de gevangenis in Sint-Gillis.

Het is niet duidelijk of het duo vrijdag strafbare feiten gepleegd heeft. Wat er met de tweede verdachte gebeurd is, is evenmin duidelijk.