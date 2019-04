Voorlopig niemand opgepakt in dossier van cannabisplantage langs Assesteenweg Tom Vierendeels

10 april 2019

13u42 1 Ternat Bij de inval van dinsdagochtend bij de cannabisplantage langs de Assesteenweg werden geen arrestaties verricht. Wel werden aanwijzingen aangetroffen dat er overnacht werd of kon worden in het huis. Het onderzoek loopt.

De lokale recherche van de politiezone TARL (Ternat-Affligem-Roosdaal-Liedekerke) viel dinsdagochtend binnen in de alleenstaande woning aan de op- en afritten van de E40, net naast Chinees restaurant Wok House. “Het gaat om een lokaal dossier van onze recherche”, verduidelijkt politiewoordvoerder Steven De Ridder. “Bij de inval werden geen personen aangetroffen, maar op de tweede verdieping werd een ruimte aangetroffen die ingericht was als slaapvertrek met een matras op de grond. Zowel op het gelijkvloers als op de eerste verdieping werden in totaal 1.176 cannabisplantage aangetroffen. Het ging om een professionele inrichting.”

De speurders gingen samen met de Civiele Bescherming aan de slag om de plantage te ontmantelen en twee containers werden gevuld met de meer dan duizend wietplanten. De woonst werd na afloop verzegeld. “De inval maakt deel uit van een lopend lokaal onderzoek”, vervolgt De Ridder. “Dat onderzoek loopt verder.”