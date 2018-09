Voetpad naast rusthuis laat geen rolstoel door 05 september 2018

02u40 0 Ternat De pas aangelegde voetpaden in de Muilemlaan en de Rodestraat in Sint-Katherina-Lombeek zijn te smal om een rolstoel of een persoon met een rollator door te laten. Dat is opmerkelijk, want de voetpaden bevinden zich vlakbij het rusthuis Sint-Carolus.

Oppositiepartij N-VA kaartte het probleem aan tijdens de gemeenteraad. "Zo'n smal voetpad naast een rustoord met zorgwoningen en serviceflats, dat is eigenlijk een schande", meent Sven De Paepe. "Mensen met een rollator of een rolstoel kunnen niet eens gebruik maken van het voetpad. Het gaat om een echt hindernissenparcours, waarbij veel mensen gewoon de rijweg zullen op moeten."





Volgens De Paepe had het gemeentebestuur een stukje extra grond moeten onteigenen. "Op de hoek van beide straten wordt de laatste hand gelegd aan een groot appartementsblok", luidt het. "Men had daar eerst een strook kunnen onteigenen, maar dat is niet gebeurd. We hebben dit probleem vier maanden geleden al aangekaart, maar in tussentijd is er helemaal niets gebeurd."





Schepen van Openbare Werken en Seniorenbeleid Jozef Borremans erkent dat er geen strook werd onteigend bij het afleveren van de bouwvergunning voor het appartementsblok. "Waarom dat niet is gebeurd, weet ik helaas ook niet want dat is niet mijn bevoegdheid", zegt hij. "Het huidige voetpad is niet zo breed, maar het grote probleem is dat er ook een parkeerzone naast ligt en dat veel automobilisten hun wagen voor een stuk op het voetpad achterlaten. Daar gaan we dus maatregelen tegen nemen. Aan de achterzijde van de Muilemlaan gaan we ook een voetpad aanleggen." (WDS)