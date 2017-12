Vijftiger komt om in woningbrand OORZAAK WELLICHT SIGARET EN GEBREK AAN ROOKMELDERS TOM VIERENDEELS

02u34 0 Foto Mozkito De hulpdiensten bij de woning van het slachtoffer. Ternat Een brand in zijn woning langs de Nieuwbaan heeft gisteren het leven geëist van Geert Van Rossem (55). Volgens het parket ligt de oorzaak bij een sigaret die in de zetel terechtgekomen was terwijl het slachtoffer lag te slapen.

De brand werd omstreeks 11.30 uur opgemerkt door een taxichauffeur. "Die bewuste chauffeur kwam Geert ophalen, iets wat hij al vaker gedaan heeft", weet buurman Jozef Roggeman, uitbater van café 'In de Groeeëtn Dést', even verderop in de straat. "Hij wist ook dat hij op eigen houtje naar binnen kon. Een tijdje geleden moest Geert opgehaald worden met een ambulance, maar toen hebben ze het slot uitgeboord omdat ze niet naar binnen konden. Dat was intussen nog niet hersteld - Geert had de deur langs binnen min of meer gebarricadeerd en ik zou de definitieve herstelling uitvoeren. Maar die taxichauffeur wist dat dus, en wilde naar binnen gaan. Tot de rook hem bij het openen van de deur tegemoet kwam."





De chauffeur alarmeerde meteen de hulpdiensten. Zowel de Civiele Bescherming als de lokale politie waren snel ter plaatse, waarna ook brandweerzone Vlaams-Brabant West bijstand kwam verlenen. Voorts snelde ook een MUG-team van het Universitair Ziekenhuis Brussel ter hulp. Geert werd aangetroffen in zijn woonkamer en werd meteen naar buiten gehaald. Maar daar kon helaas enkel nog zijn overlijden vastgesteld worden.





Rookontwikkeling

De lokale politie deed de eerste vaststellingen, waarna ook een branddeskundige op vraag van het parket Halle-Vilvoorde ter plaatse kwam. "Volgens de deskundige gaat het om een accidentele brand, vermoedelijk ontstaan in de zetel door een sigaret", zegt Carol Vercarre, woordvoerster van het parket. "Het vuur breidde nadien uit naar de rest van de inboedel. De enige bewoner van het huis is daarbij om het leven gekomen." De brand zou beperkt gebleven zijn tot de woonkamer, maar wel hevige rookontwikkeling veroorzaakt hebben.





Buurman Jozef en Geert kenden elkaar al dertig jaar. "Hij groeide op in het centrum van Ternat, maar week later uit naar Sint-Martens-Bodegem", klinkt het. "Daar werkte hij in de bakkerij van een soort buurtwinkel in de Sint-Martinusstraat. Later ging hij aan de slag in een school in Anderlecht. Maar vorig jaar werd hij getroffen door een hartinfarct, waarna hij maandenlang moest revalideren in Vlezenbeek. Werken kon hij dus niet meer doen. Maar Geert is altijd 'nen toffe kadee' geweest: joviaal, sympathiek en sociaal. Door zijn gezondheidsproblemen mocht hij niet meer met de wagen rijden, dus heeft hij zijn auto gratis ter beschikking gesteld van iemand die plots zonder kwam te zitten. Jammer dat dit nu moest gebeuren... Het bewijst nogmaals hoe belangrijk rookmelders zijn. Als die er gehangen hadden, dan was Geert misschien wel op tijd buiten geraakt..."