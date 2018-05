Vier slechtvalkjes geboren in kerktoren 19 mei 2018

02u41 0 Ternat Natuurpunt heeft deze week vier jonge slechtvalken geringd. Die werden geboren in de kerktoren in het centrum.

"We hebben de vogels geringd opdat we later nog kunnen nagaan van waar ze afkomstig zijn", zegt Natuurpuntvoorzitter Jurgen Thiebaut. "Roofvogels zijn ook niet altijd geliefd en soms worden ze afgemaakt. Als we dan een dode vogel vinden, is de herkomst ook meteen duidelijk. Nog een probleem is dat roofvogels soms illegaal gevangen worden om ze als huisdier te kunnen houden. Wie dan denkt slim te zijn door de ring te verwijderen, is eraan voor de moeite. We hebben van deze vier jonge vogels ook een veer geplukt, die gebruikt zal worden voor DNA-vergelijking."





Tweede jaar op rij

De slechtvalken zijn geen nieuwkomers in Ternat. "De ouders zitten nu al zeker voor het tweede jaar op rij in de kerktoren", weet Thiebaut. "Het aantal slechtvalken in Vlaanderen wordt geschat op 160, dus het spreekt voor zich dat we ons Ternats koppeltje koesteren." (TVP)