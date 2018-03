Vier personen rijden onder invloed 27 maart 2018

De lokale politiezone TARL heeft zondag verschillende verkeerscontroles gehouden op het grondgebied. De inspecteurs stelden zich onder meer op in het centrum van Pamel, waar 27 bestuurders gecontroleerd werden. Niemand legde een positieve ademtest. In de Gravenbosstraat in Liedekerke werden dertig automobilisten onderworpen aan een controle. Twee van hen hadden te veel gedronken en speelden hun rijbewijs voor drie en zes uur kwijt. Vervolgens bleek in Affligem een persoon te veel gedronken te hebben in Affligem, waar er 86 chauffeurs gecontroleerd werden. In Ternat ging het om één overtreder op een totaal van 73 bestuurders. Deze persoon testte zowel positief op het gebruik van drank als drugs. Zijn rijbewijs werd voor 15 dagen ingetrokken. (TVP)