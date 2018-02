Verzet tegen bioscoopcomplex groeit OPROEP OM MASSAAL BEZWAARSCHRIFTEN IN TE DIENEN TEGEN PLANNEN WIM DE SMET

16 februari 2018

02u25 0 Ternat De bouwplannen voor een groot bioscoopcomplex stuiten op verzet van inwoners. Johan Van Gestel en Lukas Verdoodt roepen iedereen op om massaal bezwaar in te dienen tegen de bioscooptempel. "En ook de politici moeten uit hun pijp komen", klinkt het strijdvaardig.

Vastgoedontwikkelaar Redevco geeft maandagavond meer uitleg over de ambitieuze plannen voor Ternat. Op de voormalige Ikea-site gaat Redevco een gloednieuw shoppingcenter bouwen. Het shoppingcenter heet The Leaf en zal dertien winkelruimtes en Burger King-restaurant tellen. De werkzaamheden zitten op schema en de nieuwe Brico Plan-It winkel is vorige week geopend. Maar de projectontwikkelaar heeft nog meer plannen. In een nieuwe vergunningsaanvraag wordt de toelating gevraagd om op The Leaf ook een nieuw bioscoopcomplex met 11 zalen te bouwen.





Zoals Uplace

Die plannen stuiten op verzet van onder meer Johan Van Gestel en Lukas Verdoodt. Van Gestel is de bezieler van De Belleman, een populaire blog in Ternat. Verdoodt is dan weer planoloog en volgt de ruimtelijke ordening in Ternat op de voet. "Het project is te grootschalig en overstijgt de draagkracht van Ternat", zegt het duo. "Dit project is zo omvangrijk dat het de eigenheid van onze gemeente in gevaar brengt. Qua impact is dit project te vergelijken met Uplace. Daar zou men een bioscoop met 10 zalen bouwen. Bij ons is het er nog eentje meer."





Eigenaardige berekening

Volgens Van Gestel is het cijfermateriaal in de mobiliteitsstudie ook onvolledig. "De bioscoopzalen tellen samen 2.400 zitjes", weet hij. "Toch wordt er in de cijfers maar rekening gehouden met 602 of 797 bezoekers op een vrijdag- of zaterdagavond. Die cijfers komen rechtstreeks uit het dossier van de ontwikkelaar. Dat is een eigenaardige berekening."





Van Gestel en Verdoodt vrezen ook een forse toename van mobiliteitsproblemen. "Volgens de plannen is de site alleen bereikbaar met de wagen", zegt Lukas Verdoodt. "Het bioscoopcomplex zal een enorme verkeerstoename veroorzaken en al die wagens moeten via de Assesteenweg rijden die nu al gesatureerd is."





Dat de braakliggende site een nieuwe toekomst krijgt, is wel een goede zaak. "Dit domein moest zeker en vast gesaneerd worden", zegt Johan Van Gestel. "Dit is commercieel waardevolle grond. Maar er mag ook rekening worden gehouden met de inwoners van Ternat en met hun gezondheid. De hoeveelheid fijn stof is hier nu al hoger dan elders."





Van Gestel en Verdoodt hopen dat ook de politiek in actie schiet. "Geen enkele politieker heeft deze plannen een strobreed in de weg gelegd, zelfs Groen niet. Onze plaatselijke politici moeten nu maar eens aan hun inwoners denken."