Vernieuwde speeltuin plechtig geopend 27 juli 2018

Het gemeentebestuur heeft gisteren plechtig de vernieuwde speeltuin in de Lijsterlaan in Sint-Katherina-Lombeek geopend. Voor de kinderen was dat het signaal om de nieuwe kabelbaan, de glijbaan en een vogelnestschommel uit te testen. De nieuwe kabelbaan en glijbaan zijn geïntegreerd op de grasheuvel. "Het ontwerp werd mee gekozen door de buurtbewoners en de bewoners van vzw De Poel", zegt schepen Rutger Belsack. "De speeltoestellen zijn geschikt voor kinderen van 3 tot 12 jaar, maar ook de kleinsten kunnen hier komen schommelen."





(WDS)