Twee containers met 1.250 wietplanten gevuld uit woning aan op- en afritten E40 in Ternat Tom Vierendeels

09 april 2019

17u57 8 Ternat De recherche van de lokale politiezone TARL heeft dinsdag samen met de Civiele Bescherming een cannabisplantage van ongeveer 1.250 planten ontmanteld. Die werden gekweekt op de eerste verdieping van een woning aan de op- en afritten van de E40 in Ternat.

De agenten van de politiezone TARL (Ternat-Affligem-Roosdaal-Liedekerke) vielen dinsdagochtend binnen in de woning die net naast het Chinese buffetrestaurant Wok House langs de Assesteenweg gelegen is. Op de eerste verdieping werd een professionele cannabisplantage ontdekt. Naar verluidt werden er ongeveer 1.250 planten gekweekt. De Civiele Bescherming werd opgetrommeld en twee containers bleken nodig te zijn om alle planten in te verzamelen. Het is voorlopig onduidelijk of er ook arrestaties gebeurden en of er linken zijn met andere dossiers. In ieder geval is er geen verband met de grote internationale actie van vorige week, waarbij in buurgemeente Affligem ook een cannabisplantage ontmanteld werd. TARL kan voorlopig nog niet communiceren over dit feit.