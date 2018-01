Twee cafés dicht 02u40 0

Twee cafés uit Sint-Katherina-Lombeek sluiten hun deuren. Zowel café Biechtstoel in de Kerkstraat in het Lombeekse dorpscentrum als café De Route aan de Heidestraat zetten een punt achter een kort caféverhaal want beide herbergen gingen pas vorig jaar open. (VDCL)