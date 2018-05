Trio veroordeeld voor kweken van 700 cannabisplanten 25 mei 2018

Een Turkse man en twee Vietnamezen die betrokken zouden geweest zijn bij een cannabisplantage in Ternat zijn veroordeeld tot 30 maanden cel. In de Esdoornstraat werd op 19 december een cannabisplantage ontdekt nadat een buur de politie had verwittigd. Die getuige had immers een wagen met buitenlandse nummerplaat zien stoppen aan een woning die onbewoond leek. Toen de agenten poolshoogte gingen nemen, troffen ze in de woning niet alleen een 35-jarige Turkse man en twee Vietnamese mannen van 42 en 54 jaar oud aan maar ook een professioneel uitgebouwde cannabisplantage van een kleine 700 planten, verspreid over verschillende ruimtes. De drie betwistten elke betrokkenheid bij de plantage en wezen naar elkaar als grote verantwoordelijke.





(WHW)