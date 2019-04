Treinverkeer tussen Brussel en Gent verstoord door defecte trein ter hoogte van Ternat Tom Vierendeels

18 april 2019

16u08 3 Ternat Het treinverkeer tussen Brussel en Gent is momenteel verstoord nadat een trein in panne viel ter hoogte van Wambeek. De ongeveer 120 reizigers die aan boord zaten werden rond 16 uur geëvacueerd. Vertragingen van tien tot twintig minuten zijn mogelijk.

De trein die van Knokke op weg was naar de luchthaven in Zaventem viel deze namiddag rond 14.30 uur in panne ter hoogte van Wambeek, tussen de vertakking in Sint-Katherina-Lombeek en Anderlecht. Oorzaak zou volgens Infrabel een probleem met de bovenleiding zijn. Na meer dan anderhalf uur kon de evacuatie van de reizigers die aan boord zaten starten. Zij werden met een bus overgebracht naar het station van Denderleeuw.

Omdat er op die locatie vier sporen ter beschikking zijn kon het verkeer omgeleid worden. Tijdens de evacuatie werd het treinverkeer om veiligheidsredenen wel stilgelegd. Dat kan volgens de NMBS vertragingen van tien tot twintig minuten opleveren. Zeker met de avondspits die van start gaat kunnen er gevolgsvertragingen blijven. Na de evacuatie werd de gestrande trein met een diesellocomotief weggesleept.