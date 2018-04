Trainingspak doet stelende ex-voetballer de das om 10 april 2018

02u39 0 Ternat Een oud-speler van KSKL Ternat is door zijn voormalige club aangewezen als de dief die in Denderleeuw aan de haal ging met een step. Moeilijk was dat niet, want de 13-jarige is op beelden te zien terwijl hij het trainingspak van de club draagt.

Het filmpje van de diefstal werd massaal gedeeld via sociale media. Het werd ook bezorgd aan het Meldpunt Overlast van Vlaams Belang Denderleeuw, en toont hoe een jonge kerel gewoon op wandel lijkt te zijn in de Denderleeuwse wijk Hemelrijk. Maar wanneer hij er zeker van is dat niemand hem nog kan zien, neemt hij een step mee.





"Op basis van dat filmpje heeft iemand van de voetbalclub KSKL Ternat contact met mij opgenomen", zegt gemeenteraadslid Kristof Slagmulder (Vlaams Belang). "Hij had het trainingspak van de dief herkend en zou de beelden aan enkele trainers laten zien. Toen ik enige tijd later opnieuw contact met hem had, kon de man mij de naam en het adres van de dader doorsturen. Die was intussen al uit de club gezet wegens diefstal. Ik heb daarop contact opgenomen met de politie en hen het filmpje en de gegevens van de dader bezorgd. Hij zou ondervraagd worden."





Paul Van der Putten, voorzitter van KSKL Ternat, heeft het filmpje zelf niet gezien. Maar hij bevestigt wel dat de 13-jarige in kwestie niet langer actief is bij de club. "Al sinds januari niet meer. Hij heeft bij ons namelijk gelijkaardige feiten gepleegd." (CVHN)