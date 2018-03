Topweekend voor Jonathan Butera KSKL Ternat 21 maart 2018

03u01 0

voetbal Tweede provinciale B

Jonathan Butera beleefde een heuglijk weekend. Zaterdag werd hij vader van dochtertje Emma en amper een dag later versloeg de trainer van KSKL Ternat met zijn team rode lantaarn Pamel met 5-0-cijfers. "De geboorte van mijn dochter en dan de ruime zege tegen Pamel, ik zal afgelopen weekend niet snel vergeten", zegt de kersverse vader. "Het was bovendien mijn eerste thuisoverwinning als hoofdtrainer. "We speelden een goede eerste helft tegen Pamel. Na de rust verliep het iets minder goed, maar met die 3-0-ruststand kwam het er vooral op aan om de wedstrijd te controleren."





"Met nog zeven wedstrijden te spelen staan we nu op de zesde plaats. We willen het seizoen zo goed mogelijk beëindigen. Na onze moeilijke periode na Nieuwjaar zou ons seizoen geslaagd zijn als we zouden eindigen in de top vijf", besluit Butera, die volgend seizoen de assistent wordt van T1 Fred Denayer.





Op de geschorste David Arena na kan Butera in principe rekenen op gans de kern voor de trip van komende zaterdag naar Steenhuffel.





De 22-jarige middenvelder Jarno Bernau zal op het einde van het seizoen Ternat verlaten. Hij geniet belangstelling van FC Schepdaal en Asse-Zellik. Ook flankspeler Didier Van Der Heyden zoekt andere oorden op. Hij heeft contacten met enkele clubs. (BDT)