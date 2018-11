Toneel Tijl brengt komedie ‘Dwazen’ WDS

14 november 2018

Toneel Tijl uit Ternat brengt de komedie ‘Dwazen’ op het podium van De Ploter. Dwazen speelt zich af in Kulyenchikov, een dorp waar alle inwoners echt oliedom zijn. Ze kunnen er niets aan doen, er heerst een vloek die ze maar niet kunnen afschudden.

De acteurs Tom Bracke, Anke De Geyndt, Nancy Eylenbosch, Ludo Platteau, Wouter Roesems, Alma Platteau, Leen Martein, Tina De Bisschop, Senne De Vos en Bart De Pever. De regie is in handen van Ann Jéhansart. De auteur van Dwazen, Neil Simon, staat gekend als ‘The King of Comedy’.

De voorstellingen hebben plaats op vrijdag 30 november, zaterdag 1 december, vrijdag 7 december en zaterdag 8 december, telkens om 20 uur. Tickets kosten 10 euro en zijn verkrijgbaar aan de balie van De Ploter of via www.ccdeploter.be.