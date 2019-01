Tienerkoppeltje al een week vermist Tom Vierendeels

17 januari 2019

19u51 0 Ternat De 18-jarige Dilan De Loecker uit Lennik en zijn minderjarige vriendin Daria zijn al een week spoorloos. Het laatste spoor naar het duo stopt in Ternat.

Dirk De Loecker, de vader van Dilan, heeft een opsporingsbericht op Facebook geplaatst en vraagt om het bericht te delen. “Mijn zoon en zijn minderjarige vriendin zijn sinds vorige week donderdag vermist”, luidt het. “Spoorloos verdwenen, zonder ook maar iets van nieuws.”

Wel zou er een spoor zijn dat in Ternat stopt. “Ik ben op zoek naar mensen die hen zouden gezien hebben op bus 116 van De Lijn. Rond 7.43 uur of 8.13 uur zijn ze aan het station van Ternat opgestapt richting Brussel.”

Dilan is ongeveer 1,70 meter groot en droeg op het moment van zijn verdwijning een zwarte jas. Hij had ook een grote blauw-grijze trekrugzak bij van het merk Quechua. De vader vraagt om alle tips te melden via het noodnummer 101 of aan de lokale politiezone TARL (Ternat-Affligem-Roosdaal-Liedekerke).