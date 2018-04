The Leaf strikt grote ketens LEEN BAKKER, TORFS, JBC, BRANTANO, LUNCH GARDEN,... WIM DE SMET

19 april 2018

02u31 0 Ternat De invulling van het nieuwe winkelcentrum The Leaf is bekend. Op de voormalige Ikea-site komt niet alleen een Albert Heijn, maar ook vestigingen van Leen Bakker, Action, Bel&Bo, Vanden Borre, Torfs, GIKS, JBC, LolaLiza, Brantano en Lunch Garden. De opening is voor oktober.

Winkelcentrum The Leaf is 10,5 hectare groot en eigendom van vastgoedontwikkelaar Redevco. De bouwwerken gingen eind vorig jaar van start. In een eerste fase werd een nieuw gebouw voor Brico Plan-it opgetrokken. Die winkel, 12.000 vierkante meter groot, opende begin februari al de deuren. In een tweede fase worden nu twaalf andere winkelunits gebouwd. Die moeten kort na de zomer klaar zijn, zodat de plechtige opening in oktober kan volgen.





Het winkelcentrum telt 28.000 vierkante meter commerciële oppervlakte en ook nog eens negenhonderd parkeerplaatsen. "We zijn blij met de komst van deze bekende winkelketens, en het is ook positief dat alle units nu al verhuurd zijn", aldus managing director Kristof Restiau van Redevco. "Dit is een goed signaal. Het betekent dat de retailers alle vertrouwen hebben in deze locatie."





Naast de bouw van het winkelcentrum wil Redevco ook een bioscoopcomplex op de site optrekken. Het bedrijf diende hiervoor een nieuwe aanvraag in, die normaal nog deze maand door de gemeenteraad behandeld wordt. "Wij wachten dat voorlopig nog af", zegt Restiau. "Ik hoop dat het gemeentebestuur niet alleen luistert naar de enkelingen die tegen de cinemazalen zijn, maar vooral naar de overgrote meerderheid van inwoners die wél voorstander is. Is de beslissing van de gemeente negatief, dan kunnen we onze plannen nog altijd aanpassen in functie van de motivatie. Of we kunnen ook in beroep gaan bij de provincie."





Eén unit nog even leeg

Opmerkelijk is alvast dat één winkelunit voorlopig niet verhuurd wordt. "Dat is een bewuste keuze. Als we groen licht krijgen voor het bioscoopcomplex, dan zou dat gebouw achteraan aansluiten op het winkelcentrum. De leegstaande unit zou dan gebruikt worden als ingang van de bioscoop, zodat die integraal deel uitmaakt van het retailpark."





Het tweede dossier bevat niet alleen de aanvraag voor een cinemacomplex, maar ook voor de bouw van een Burger King-restaurant. "We hebben een akkoord met Burger King om vlak bij de rotonde op de Assesteenweg een vestiging te bouwen", zegt Restiau nog. "We hebben dat perceel apart aangekocht omdat we ook een extra rijvak willen creëren, zodat onze bezoekers al voor de rotonde kunnen afslaan. Zo verbeteren we de verkeersafwikkeling."