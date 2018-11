Ternat zoekt populairste dialectwoord ‘Oelettervoesj’ en ‘Skippenaesjel’ liggen op kop in peiling Wim De Smet

05 november 2018

11u10 0 Ternat Belleman Johan Van Gestel (64) gaat op zoek naar het populairste dialectwoord van Ternat. De inwoners kunnen kiezen uit 5 woorden. Het winnende dialectwoord wordt donderdag bekendgemaakt.

Johan Van Gestel was jarenlang de uitgever en schrijver van het reclameblad De Belleman. “Het blad heeft enkele jaren bestaan en was heel populair”, vertelt hij. “Maar op een bepaald moment besliste ik de publicatie stop te zetten. Ik vond een overnemer maar de gedrukte Belleman stierf een stille dood. Met de opkomst van het internet, besliste ik om de Belleman digitaal uit te geven.”

Van Gestel deed, voor de verkiezing van het populairste dialectwoord, inspiratie op in Aalst. “Daar werd enkele weken geleden het woord ‘rezzekes’ verkozen tot populairste dialectwoord”, weet hij. “Wij kennen ‘rezzekes’ hier ook maar bij ons wordt ‘arezekkes’ gebruikt. Ik wilde ook in Ternat eens horen welke dialectwoorden zoal gebruikt worden.”

De Belleman hield een voorselectie en daaruit werden vijf woorden weerhouden. De inwoners kunnen kiezen uit:

Oelettervoesj: betekent ‘geleidelijk aan’

Skippenaesjel: dialect voor Schepenijsel, een volkse wijk in Sint-Katherina-Lombeek

Skofferdaaïnen: schaatsen

Tprinsipoilste: het belangrijkste

Piksossis: salami

De inwoners kunnen nog tot woensdag via de Facebookpagina van De Belleman of via de website stemmen voor hun favoriete dialectwoord. Voorlopig liggen ‘oelettervoesj’ en ‘Skippenaesjel’ op kop. In het gehucht Schepenijsel hoopt men alvast op een overwinning. Cafébazin Jeanine Pletinckx (74), beter bekend als Jeanine van Nuyt, kent zelfs de afkomst van het woord. Jeanine is al de vierde generatie die het café opehoudt. “Mijn moeder vertelde me ooit dat Schepenijsel of Skippenaesjel genoemd is naar een schepen die hier ooit gewoond heeft”, vertelt Jeanine. “Die man zou Ijssel geheten hebben. Het is naar die man dat onze wijk werd genoemd.”

Johan Van Gestel zelf organiseert de wedstrijd maar eigenlijk spreekt hijzelf geen perfect Ternats. “Ik ben afkomstig van Liedekerke maar na mijn studies kwam ik in Ternat wonen”, geeft hij aan. “Daardoor spreek ik nog altijd meer Liedekerks dan Ternats. Maar het dialect begrijp ik uiteraard heel goed. De vijf genomineerde dialectwoorden worden overigens nog heel veel gebruikt. Of de jonge garde ze nog begrijpt, dat is wat anders. Maar dankzij deze wedstrijd kunnen de jongeren misschien wel extra interesse krijgen voor het dialect van hun eigen dorp.”

Het favoriete woord van Van Gestel haalde de top-5 niet. “Mijn favoriet dialectwoord is ‘anuires’ maar dat woord kreeg onvoldoende stemmen”, luidt het. “Anuires betekent gewoonlijk, maar eigenlijk is het zo typisch Ternats dat het amper te vertalen is.”