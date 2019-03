Ternat krijgt er nog eens 30 voetbalvelden aan bedrijvenzones bij: Assesteenweg wordt verkeerspuinhoop Wim De Smet

22 maart 2019

16u30 0 Ternat Ondanks de immense files en de verkeersdrukte op de Assesteenweg (N285) wordt er de komende twee jaar in Ternat nog eens 15 hectare aan bedrijvenzones gerealiseerd, samen goed voor meer dan 30 voetbalvelden. “De Assesteenweg wordt een puinhoop”, zegt schepen van Mobiliteit Gunter Desmet (CD&V).

De nieuwe bedrijvenzone wordt ingericht langs de Assesteenweg, tussen de Essenestraat en de rotonde aan The Leaf en wordt 5 hectare groot. De plannen werden opgenomen in het ‘provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan’, kortweg prup, dat dateert van 2012. Een jaar later zette toenmalig minister Muyters, bevoegd voor Ruimtelijke Ordening, zijn handtekening onder de uitbreiding. “Ternat wordt in het uitvoeringsplan omschreven als een economisch knooppunt”, weet Gunter Desmet. “Oorspronkelijk werd in de plannen vermeld dat er wel 20 hectare aan bedrijventerreinen moest bijkomen. Uiteindelijk bleek de uitbreiding iets beperkter.”

Veilige wandel- en fietsverbindingen

De provinciale ontwikkelingsmaatschappij bereikte intussen een akkoord met de eigenaars van de gronden. Met de gemeente werden al afspraken gemaakt over de wegvoorzieningen. Het gemeentebestuur wil onder meer dat er degelijke en veilige wandel- en fietsverbindingen komen. De eerste bedrijven maken in 2021 hun opwachting. Volgend jaar al wordt gestart met de aanleg van de wegenis. “De bedrijvenzone langs de Assesteenweg is klaar om te ontwikkelen”, vervolgt Desmet. “Wij zijn daar niet blij mee, maar we kunnen dit dossier niet meer tegenhouden. De extra bedrijvensite zal extra verkeer en miserie genereren. Dat weten we nu al.”

Naast de bedrijvenzone langs de Assesteenweg wordt ook op de site van The Leaf nog eens 5 hectare aangesneden voor distributiebedrijven. Deze site wordt gerealiseerd aan de achterzijde van het shoppingcentrum. En dan is er nog de site Sun Chemical, ook nog eens goed voor bijna 5 hectare aan bedrijvenzone. “De plannen voor de Sun Chemical-site weigeren we voorlopig te ondertekenen”, zegt Desmet. “We willen er geen activiteiten die meer verkeer genereren dan Sun Chemical deed.”

Opmerkelijk: het transportbedrijf van burgemeester Van der Hasselt verhuist in de toekomst ook naar de nieuwe zone langs de Assesteenweg. “Ook andere bedrijven hebben al interesse getoond maar omwille van privacyredenen mag ik daar geen namen op plakken”, zegt de schepen.

Hefboom voor definitieve herinrichting

Rest nu nog de grootste vraag: hoe gaat de Assesteenweg, die nu al elke dag dichtslibt, al dat bijkomend verkeer verwerken? Ternat hoopt de komst van nieuwe zone alvast als hefboom te gebruiken voor een definitieve herinrichting van de steenweg. “In januari hadden we al overleg met het Agentschap Wegen en Verkeer”, luidt het. “De Vlaamse overheid heeft een investeringsprogramma opgesteld voor de komende 5 jaar maar daarin is voorlopig geen ruimte voor de heraanleg van de Assesteenweg. We hopen dat de Vlaamse regering dit project toch nog opneemt in haar planning. Zoniet wordt de Assesteenweg de komende jaren een verkeerspuinhoop.”