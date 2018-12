Te koop: het nostalgische voetbalstadionnetje van SK Lombeek Gemeente onderhandelt met makelaar over vraagprijs van 169.000 euro Wim De Smet

05 december 2018

15u10 1 Ternat Wie graag een eigen voetbalstadionnetje wil, inclusief kantine en kleedkamers, moet maar eens langslopen in de Heidestraat in Sint-Katherina-Lombeek. Het voormalige voetbalcomplex van SK Lombeek staat er te koop voor 169.000 euro. Onderhandelingen met het gemeentebestuur leverden voorlopig geen akkoord op.

Het oude voetbalveldje in de Heidestraat was tot 2006 de vaste stek van SK Lombeek, de plaatselijke dorpsclub. SK Lombeek herbergt een rijke voetbalgeschiedenis. De club trad lange tijd aan in de nationale reeksen. SK Lombeek was ook de club waar de jonge Emilio Ferrera zijn eerste stappen als hoofdtrainer zette. Twaalf jaar geleden kwam het tot een fusie tussen SK Lombeek en Sporting Ternat. De nieuwe club heet KSKL Ternat.

Sinds de fusie werden de terreinen in de Heidestraat alleen nog gebruikt door de jeugdploegen. De voetbalclub beschikt hier over drie voetbalvelden. Het terrein dat nu te koop wordt aangeboden is het voormalige hoofdterrein dat vlak naast de spoorlijn Brussel-Denderleeuw ligt. “Enkele jaren geleden werd het spoor verbreed, waardoor we een stuk van ons veld en de oude staantribune moesten opofferen”, weet Emiel De Deckers, verantwoordelijk voor infrastructuur bij KSKL Ternat. “Sindsdien voldoet het veld niet meer aan de officiële afmetingen van de Belgische voetbalbond. Daarom hebben we het terrein onderverdeeld in twee veldjes voor de kleintjes. Maar voor onze club is het natuurlijk belangrijk dat we deze infrastructuur kunnen houden. Niet alleen het veld, maar ook de kleedkamers en de kantine. Wij hopen dat de gemeente de site koopt.”

Het gemeentebestuur nam al contact op met vastgoedmakelaar Immo Expert dat de verkoop in goede banen moet leiden. “Het dossier komt in een cruciale fase, maar er is nog geen akkoord”, meldt Kris Baele van Immo Expert. “We hadden eerder al iemand uit Roeselare die hier een klein pretparkje met speeltuin wilde realiseren. En een Pakistaanse familie heeft interesse om hier een cricketclub te starten. Het gebeurt zelden dat er een sportveld te koop wordt aangeboden en er is wel degelijk veel interesse.”

Veel geld

Burgemeester Luc Wachtelaer reageert afwachtend op een mogelijke aankoop door de gemeente. “Twee duiveltjesterreinen voor de prijs van 169.000 euro, dat is heel veel geld”, zegt Wachtelaer. “Voor dat geld kopen we al een half kunstgrasveld waar veel meer spelertjes terechtkunnen. Een kunstgrasveld kost ook veel minder in onderhoud.”

Wachtelaer wil het dossier daarom overmaken aan de nieuwe bestuursploeg, onder leiding van de nieuwe burgemeester Michel Vanderhasselt. “Zij moeten straks beslissen of de gemeente deze grond moet aankopen”, luidt het. “Als we het veld niet kopen, is dat geen drama. De achterliggende velden op deze site, die wel onze eigendom zijn, zijn ook bereikbaar via een veldwegje en via het Sibbekensveld.”

Voor de geïnteresseerden: naast het voetbalstadion staat ook de parking en het café annex supporterslokaal te koop.