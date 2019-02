Straatverlichting blijft branden in Ternat: voorstel om lichten te doven wordt verdaagd Wim De Smet

01 februari 2019

13u20 0 Ternat De openbare verlichting in Ternat wordt ’s nachts niet gedoofd. Een voorstel van oppositiepartij sp.aGroen om dat toch te doen, werd met een ruime meerderheid verdaagd.

Het was voormalig schepen Guido Van Cauwelaert die donderdagavond zijn voorstel nog eens herhaalde om ’s nachts de openbare verlichting uit te schakelen. Volgens Van Cauwelaert zijn er heel wat voordelen verbonden aan die maatregel. Het doven van de lichten is beter voor de gezondheid van de mens en beter voor het klimaat en het milieu, meent Van Cauwelaert. Maar de bestuursmeerderheid van CD&V en Voor Ternat zien het voorstel niet zitten. “Wij willen vooral inzetten op een omschakeling naar LED-verlichting”, zegt schepen van Openbare Werken Jef Borremans (CD&V). “Op de Assesteenweg gaan we die LED-verlichting alvast installeren. Nadien volgt de verlichting op de Markt. Op elke verlichtingspaal op de Markt hangen nu drie lichtbollen van telkens 120 watt. Die gaan we vervangen door een armatuur van 48 watt. Dat levert een enorme besparing op en is ook milieuvriendelijk. Bovendien kunnen we de LED-verlichting ’s nachts ook dimmen.”

Voor Van Cauwelaert volstaat het omschakelen naar LED-verlichting niet. “Die omschakeling gaat vele jaren in beslag nemen.” Hij wilde tijdens de gemeenteraad de stemming. De bestuursmeerderheid stemde echter een amendement waardoor het voorstel werd verdaagd naar de gemeenteraad van september. Alleen de tweekoppige fractie van sp.aGroen en N-VA-raadslid Arno De Paepe stemden tegen het amendement.