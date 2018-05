Stemmentrekkers zijn politiek dakloos UITEENSPATTEN VAN POPULAIRE LVB VEROORZAAKT POLITIEKE CHAOS WIM DE SMET

02u55 0 Ternat Vijf zwaargewichten uit de Ternatse politiek, waaronder voormalig burgemeester Ronald Parys en eerste schepen Rutger Belsack, zijn momenteel politiek dakloos. Omdat de vijf bij geen enkele partij terecht kunnen, wil Belsack nu een eigen politieke partij uit de grond stampen.

Het uiteenspatten van de traditioneel sterke dorpslijst LVB, die meer dan 30 jaar de lakens uitdeelde in Ternat, veroorzaakte al flink wat verschuivingen. Een deel van de LVB-mandatarissen stapt voortaan onder de Open VLD-vlag naar de kiezer. Een ander deel richtte de nieuwe lijst 'Voor Ternat' op, een soort burgerbeweging die aangevoerd wordt door LVB-burgemeester Luc Wachtelaer en voormalig schepen Kathleen Platteau. En de populaire schepen van Openbare Werken Jozef Borremans, ook notoir LVB'er, stapte intussen over naar de CD&V.





Vijf zwaargewichten blijven nu politiek dakloos, waaronder Ronald Parys die van 2000 tot 2016 burgemeester was en bij de laatste verkiezingen nog altijd afklokte op 1.650 voorkeurstemmen, het hoogste aantal van allemaal. "Er is momenteel geen project waar ik me kan bij aansluiten", meldt Parys. "De nieuwe burgerbeweging Voor Ternat doet op een andere wijze aan politiek. Daar beschouwen ze ons als oude krokodillen en wil men graag altijd een volledige consensus sluiten, maar zo kan je niet aan politiek doen. De voorbije twee jaar is er in Ternat niets meer gebeurd omdat men altijd streefde naar compromissen. Je moet als politieker ook gewoon knopen durven doorhakken."





Ook een terugkeer naar de SP.A, de partij waar het voor Parys ooit allemaal begon, is uitgesloten. "In 1990 heb ik mijn laatste lidkaart van de SP.A gekocht. Dat is volledig verleden tijd."





Parys is niet de enige dakloze LVB'er. Ook voormalig OCMW-voorzitter Marc Faes en de schepenen Hilde Van Overstraeten en Linda Bellens weten voorlopig nog niet of ze opnieuw kandidaat zijn voor de gemeenteraadsverkiezingen. Dat is ook het geval voor Rutger Belsack, eerste schepen, die bekendmaakt dat hij aan een nieuw politiek project werkt. Belsack heeft een lidkaart van Open VLD, maar met die partij heeft hij gebroken. De breuk ontstond nadat de partij besliste om Angelo Van Wilderen, die overkwam van CD&V, aan te duiden als lijsttrekker. "Die beslissing was in mijn ogen niet geloofwaardig", meent Belsack. "Maar ik wil de politiek en mijn collega's niet laten vallen. Daarom ben ik bezig met een nieuw politiek project dat moet uitmonden in een nieuwe partij."





Welke naam?

Over de naam van die partij wil Belsack voorlopig niets kwijt. "We zijn nog in volle voorbereiding maar we willen alleszins vernieuwen zonder de kennis van de ervaren mensen weg te gooien", luidt het. "Er waren ook gesprekken met de lijst Voor Ternat om eventueel tot een kartel te komen maar we gaan op hun akkoord ook niet blijven wachten. We kunnen evengoed op eigen kracht naar de kiezer stappen."