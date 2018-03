Stationsbuurt heeft nu ook ontbijthuisje 16 maart 2018

De stationsbuurt in Ternat heeft er een nieuw en hip eethuisje bij. Jonathan Segers (30) en Elfie De Valck (43) openden zopas het ontbijt- en brunchrestaurant 'Spoor 50'. "We wilden dit eigenlijk al heel lang doen", vertelt Segers. "Het was de grote droom van Elfie om ooit een eethuisje te openen. Toen we vernamen dat deze broodjeszaak over te nemen stond, hebben we meteen contact opgenomen met de eigenaars. En we kwamen snel tot een akkoord."





Het ontbijt- en brunchrestaurant werkt samen met de bekende bakkerij Heidi uit Sint-Katherina-Lombeek. Daardoor kunnen Jonathan en Elfie uitpakken met enkele specialiteiten zoals de veelgeprezen Plotertaart of de unieke koffie Latte Marone. De naam 'Spoor 50' verwijst dan weer naar de treinlijn Brussel-Gent vlakbij. (WDS)