Sp.a-groen strikt vakbondsman 14 juni 2018

02u32 0

Vakbondssecretaris Eric Van de Poele (ABVV) stelt zich bij de komende gemeenteraadsverkiezingen kandidaat voor sp.a-Groen.





Van de Poele wil met zijn engagement de 'sociale afbraak van de rechtse regeringspartijen' een halt toeroepen. "Ik ben actief in de social-profitsector en ik zie dagelijks wat die sociale afbraak teweegbrengt", klinkt het. "Het is belangrijk dat progressieven aanwezig zijn in de gemeenteraad."





Van de Poele zette zich eerder ook in voor de beweging 'Hart boven hard' en werkte plaatselijk ook mee aan acties van 11.11.11 en de Wereldwinkel. Sp.a-Groen haalde bij de vorige verkiezingen in Ternat slechts één zetel. (WDS)