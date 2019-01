Sneeuw op komst: strooiploegen rukken om 4 uur uit WDS

29 januari 2019

19u10 0 Ternat In Ternat rukken de strooiploegen vannacht om 4 uur uit om de belangrijkste verbindingswegen berijdbaar te houden.

Het gemeentebestuur van Ternat doet voor haar winterplan een beroep op het familiebedrijf François, dat ook gespecialiseerd is in landbouwwerken. Acht werknemers beginnen vannacht met het strooien van de wegen. François doet dat niet alleen in Ternat maar ook in Jette, Dilbeek en Liedekerke. “Onze wekker staat om 3 uur zodat we zeker om 4 uur op pad zijn”, meldt zaakvoerder Luc François. “Volgens de laatste weerberichten zou de sneeuwzone vanaf 4 uur onze regio bereiken. Eerdere voorspellingen spraken van 1 uur. Maar als de sneeuwzone blijft opschuiven, dan dreigt de neerslag midden in de ochtendspits te vallen. Als dat het geval is, staan we eigenlijk machteloos.”

Het familiebedrijf beschikt over een immense voorraad van 500 ton strooizout. “We rukken uit met vier strooiers, twee tractors met sneeuwschuiven en twee kleinere wagens om de fietspaden sneeuwvrij te maken.”