Sluwe inbrekers opgepakt en aangehouden na verschillende tips van inwoners Tom Vierendeels

13 februari 2019

19u11 0 Ternat Dankzij verschillende alerte inwoners van Ternat heeft de lokale politiezone TARL maandag twee mogelijke inbrekers kunnen arresteren. Het duo belde bij verschillende woningen aan en lieten uitschijnen naar iets op zoek te zijn. Tijdens hun ronde wisselden ze overigens van kledij.

Verschillende inwoners belden maandagnamiddag het noodnummer 101, omdat ze bezoek hadden gekregen van twee verdachte mannen. Dat gebeurde in de Van Cauwelaertstraat, de Nattestraat en in de Berkenlaan. Het duo vroeg bij sommigen de weg naar de dichtstbijzijnde apotheek en bij anderen vroegen ze hulp omdat hun huisdier zogezegd gaan lopen was. De inwoners gaven ook telkens een nauwkeurige persoonsbeschrijving mee, waaruit de politie kon opmaken dat het duo tussen de bezoekjes door ook van kledij wisselde.

Interventieploegen konden de twee mannen en hun wagen uiteindelijk onderscheppen op het kruispunt van de Steenvoordestraat met de Assesteenweg. Beide mannen blijken al gekend te zijn voor deel uit te maken van een criminele bende. De verschillende vermomming werden aangetroffen in het voertuig en ook bijna 3.000 euro cash werd in beslag genomen. Na verhoor werden ze door het parket voor een Brusselse onderzoeksrechter geleid, die hen liet aanhouden.

De politiezone TARL wil de alerte Ternatse inwoners bedanken omdat ze zonder aarzelen het noodnummer 101 belden en bovendien een goede beschrijving van de daders konden meegeven. Bovendien waarschuwt de politie voor de techniek van de daders, die vaak toegepast wordt door verdachten.