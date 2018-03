Sint-Angela palmt leegstaande lagere school in RENOVATIE CAMPUS 'T SERCLAESSTRAAT KOST 2 MILJOEN EURO WIM DE SMET

27 maart 2018

03u02 0 Ternat Middenschool Sint-Angela in Ternat neemt na de paasvakantie een nieuw schoolgebouw in gebruik. Het gaat om de vroegere lagere school in de 't Serclaesstraat, die volledig vernieuwd werd. Het project kost 2 miljoen euro.

De leerlingen van de lagere school De Brug verlieten twee jaar geleden het gebouw in de 't Serclaesstraat voor een nieuwbouw aan de overkant van de straat. Daardoor kon middenschool Sint-Angela de leegstaande campus overnemen en uitbouwen. Vorig jaar al werd een gloednieuwe campus met vaklokalen in gebruik genomen. En nu is ook de renovatie van de leegstaande lagere school rond.





14 ruime klassen

"Van de buitenzijde zijn we afgebleven maar binnenin werd werkelijk alles vernieuwd", zegt directeur Guido Van den Cruijce van Sint-Angela. "De oude toiletten in de kleuterklassen werden afgebroken, er werden nieuwe ramen geplaatst en alle vloeren werd vernieuwd. We beschikken hier voortaan over 14 ruime klassen met vloerverwarming, automatische verlichting en een blusinstallatie. Er werd ook een doorsteek met lift naar de nieuwe campus gemaakt."





Hypermoderne ventilatie

De absolute blikvanger van de nieuwe school is het hypermoderne ventilatiesysteem.





"Dat systeem meet het CO2-gehalte in elke klas apart", vervolgt de directeur. "Afhankelijk van die CO2-waarden kunnen we klas op maat ventileren. Het is een fijn snufje waardoor we ook energiekosten zullen besparen. We hoeven geen ramen meer open te zetten terwijl de verwarming aanstaat."





De lokalen werden onderverdeeld in rode en blauwe klassen.





"Het gaat om flexibel meubilair in rustgevende kleuren", luidt het. "Alle tafels kunnen ook makkelijk verplaatst worden want de tijd dat alle leerlingen op een rijtje zaten, is voorbij."





300 leerlingen

Het vernieuwde gebouw biedt plaats aan 300 leerlingen.





"Ouders hoeven voortaan niet meer te kamperen om hun kinderen in te schrijven. Wie op de inschrijvingsdag langskomt, zal ook effectief ingeschreven zijn. Dit gebouw is voldoende groot om iedereen een plaats te geven."





Sint-Angela telt vandaag 530 leerlingen. Het zijn de eerstejaars die na de paasvakantie zullen verhuizen naar de vernieuwde klaslokalen. Het grijze schoolgebouw aan de Statiestraat zal in de toekomst worden afgebroken. "We gaan dat gebouw nog even gebruiken omdat er nog renovatiewerken in gebouw A gepland zijn. Maar nadien gaat het grijze gebouw tegen de vlakte. De sloopvergunning hebben we al, maar er is nog geen plan voor de ruimte die dan vrijkomt."