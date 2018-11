Shopping The Leaf opent donderdag de deuren Vijftien ketenwinkels op voormalig Ikea-domein Wim De Smet

05 november 2018

14u00 21 Ternat Het gloednieuwe winkelcentrum The Leaf opent komende donderdag plechtig de deuren op de voormalige Ikea-site. Je zal er vijftien handelszaken vinden.

De winkeliers en aannemers zijn momenteel nog druk in de weer om de laatste taken afgewerkt te krijgen tegen donderdag. Dan is het grote publiek welkom in het winkelcentrum dat vastgoedontwikkelaar Redevco in minder dan een jaar gerealiseerd kreeg. The Leaf is tien hectare groot, parking inbegrepen. Redevco investeerde 30 miljoen euro in het project.

De initiatiefnemers wilden oorspronkelijk ook graag een cinemacomplex en een Burger-King-restaurant op de site onderbrengen, maar het gemeentebestuur lag dwars. Momenteel worden de plannen voor zowel de filmzalen als het hamburgerrestaurant nog aangepast, zodat ze uiteindelijk wel goedgekeurd kunnen worden.

Maar intussen kan de consument vanaf donderdag dus wel al terecht in de winkels van ICI Paris XL, E5 Mode, Medi-Market, Albert Heijn, BricoPlanit, Leen Bakker, Action, Bel&Bo, LolaLiza, JBC, GIKS, Torfs, Brantano, Vanden Borre en Lunch Garden.