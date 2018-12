Scoutsgroep De Geuzen lanceert eigen biertje ‘Brave Skoet’ is blonde dorstlesser van 6 procent alcohol Wim De Smet

07 december 2018

15u45 15 Ternat Scoutsgroep De Geuzen in Ternat plant de bouw van nieuwe lokalen. Om die investering te bekostigen, verkopen ze het zelfgebrouwen biertje ‘Brave Skoet’.

Vanaf volgend jaar start de sloop van de huidige lokalen in de Steenvoordestraat. De kostprijs voor de bouw van de nieuwe infrastructuur wordt geraamd op 500.000 euro. Het gemeentebestuur zou een groot deel van die factuur betalen, maar ook de scoutsgroep zelf moet flink wat euro’s bijdragen. Om geld in te zamelen, nam de jeugdbeweging eerder al de organisatie van de jaarmarkt op zich.

Maar nu komen de scouts met een primeur op de proppen: hun eigen bier. “We deden daarvoor een beroep op Dirk Vaeyens, de vader van een van onze leden”, vertelt hoofdleidster Eline Ghijselinck. “Dirk is een ervaren bierbrouwer. Onze Brave Skoet is een blond biertje geworden met een alcoholgehalte van 6 procent. Zes flesjes kosten 15 euro. Wie meteen een bak van 24 flesjes wil, betaalt 48 euro.”

De Brave Skoet is ook te verkrijgen tijdens Warm Loemmek op 15 december vanaf 15 uur. “En een dag later is het bier te verkrijgen bij bakkerij Heidi op het Kerkplein in Sint-Katherina-Lombeek”, luidt het. “Wie 2 euro extra betaalt, krijg het bier thuis afgeleverd.”

De scouts doen voor de realisatie van het nieuwbouwproject een beroep op de bouwploeg die bestaat uit ouders en mensen met een scoutsverleden.

Scoutsgroep De Geuzen werd opgericht in 1975, nadat de plaatselijke chirowerking ophield te bestaan. De scouts konden meteen beschikken over het bos in de Steenvoordestraat dat eigendom is van de landbouwersfamilie Baeyens. De huidige scoutslokalen dateren van 1958. Het gaat om bungalows die tijdens de Wereldexpo werden gebruikt als demonstratiechalets. Vandaag blijven nog drie van de oorspronkelijke chalets over.

Meer informatie over de bouwplannen en over Brave Skoet vind je op www.degeuzen.be.