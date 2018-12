Scouts lanceren tweede bier: na de Brave Skoet nu ook de Straffe Skoet Wim De Smet

21 december 2018

16u15 0 Ternat Scoutsgroep De Geuzen uit Ternat lanceert een nieuw bier om de bouw van nieuwe lokalen te bekostigen. De Straffe Skoet is een donkerkleurig, robuust biertje met een alcoholpercentage van maar liefst 11 procent.

De scouts van Ternat gaan binnenkort vijf nieuwe lokalen bouwen op hun domein in de Steenvoordestraat. Om het bouwproject te financieren, organiseert de jeugdvereniging verschillende acties. Enkele weken geleden al werd de Brave Skoet voorgesteld. Dat bier werd gemaakt door Dirk Vaeyens, de vader van een van de scouts-leden. De Brave Skoet is een blond biertje met een alcoholgehalte van 6 procent.

Om hun aanbod te vervolledigen, pakken de scouts nu uit met een stevig donkerkleurig bier: de Straffe Skoet. De scouts kregen de hulp van brouwer en cartoonist Erwin Vanmol die eerder ook al de gesmaakte Gronckel-bieren maakte. “De Straffe Skoet is een bier van maar liefst 11 procent en doet zijn naam dan ook alle eer aan”, weet Vanmol. “Dit bier is meteen voelbaar tot in de tenen (lacht). We gebruikten geroosterde gerst, chocolademout en zware kandij. De stevige hopbeet wordt mooi in evenwicht gehouden door een lichte, aangename zoetheid.”

Straffe Skoet is verkrijgbaar in flesjes van 33 centiliter. Wie graag het bouwproject van de scouts steunt en meteen ook een stevig Pajots bier in huis wil voor de feestdagen, kan de Straffe Skoet bestellen via dkw@pandora.be.