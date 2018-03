Schuurtje achter woning brandt uit 13 maart 2018

02u51 0

In de Donkerstraat is zaterdagvoormiddag een gemetste schuur achter een woning in vlammen opgegaan. "Gelukkig werd de brand snel opgemerkt en waren wij snel ter plaatse", stelt brandweerofficier Paul De Sadeleer. "Door de windrichting was de kans op een overslag naar de woning groot, maar we hebben dat hebben we kunnen vermijden. De schuur zelf ging wel volledig in vlammen op, samen met werkmateriaal dat in het atelier lag. Een wagen konden de eigenaars wel zelf tijdig naar buiten halen." De oorzaak van de brand is gezien de grote schade moeilijk te achterhalen, maar kwaad opzet is wel uitgesloten. Meer dan waarschijnlijk ligt de oorzaak bij een kortsluiting van een elektrisch apparaat. (TVP)